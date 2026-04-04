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Al menos cuatro personas murieron y varias decenas resultaron heridas por una serie de ataque rusos con drones y misiles en varias regiones ucranianas en las últimas 24 horas. En la imagen, ataque contra un mercado en Níkopol. Foto: EFE/ Servicios De Emergencias De Ucrania
Al menos cuatro personas murieron y varias decenas resultaron heridas por una serie de ataque rusos con drones y misiles en varias regiones ucranianas en las últimas 24 horas. En la imagen, ataque contra un mercado en Níkopol. Foto: EFE/ Servicios De Emergencias De Ucrania
Por Agencia EFE

Cinco personas murieron y 25 resultaron heridas la mañana de este sábado en el ataque con drones rusos contra un mercado en la ciudad ucraniana de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk (centro), según las autoridades locales.

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