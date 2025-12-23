Un militar ucraniano se encuentra entre los escombros de los edificios residenciales destruidos por un bombardeo dew Rusia en la ciudad de Kostyantynivka, región de Donetsk, en Ucrania. (Foto de OLEG PETRASIUK / AFP).
Un militar ucraniano se encuentra entre los escombros de los edificios residenciales destruidos por un bombardeo dew Rusia en la ciudad de Kostyantynivka, región de Donetsk, en Ucrania. (Foto de OLEG PETRASIUK / AFP).
/ OLEG PETRASIUK
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Un ataque masivo ruso obliga a reducir la potencia de las centrales nucleares en Ucrania
Resumen de la noticia por IA
Un ataque masivo ruso obliga a reducir la potencia de las centrales nucleares en Ucrania

Un ataque masivo ruso obliga a reducir la potencia de las centrales nucleares en Ucrania

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un contra el sector energético ucraniano, el noveno desde principios de año, ha obligado a las a reducir su potencia, informó este martes el ministro de Energía en funciones, Artem Nekrasov.

“El aumento de la potencia de las centrales nucleares hasta los valores nominales se producirá gradualmente, tan pronto como los técnicos eléctricos reparen las redes dañadas por el enemigo”, dijo durante una rueda de prensa en el Ministerio de Energía, citado por la agencia Interfax.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Rusia desmiente la preparación de una reunión trilateral con Ucrania y Estados Unidos

Subrayó que los ataques contra la infraestructura que cubre las necesidades propias de electricidad y garantiza el rendimiento de las centrales nucleares constituyen una grave violación de los requisitos internacionales en materia de seguridad nuclear y no deben ser ignorados por la comunidad internacional.

El presidente ucraniano, , ha señalado que el ataque masivo ruso, en el que Rusia ha lanzado por el momento más de 650 drones y más de treinta misiles, va dirigido principalmente contra el sector energético y la infraestructura civil, “fundamentalmente toda la infraestructura de la vida diaria”.

Esta fotografía tomada y publicada por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 23 de diciembre de 2025 muestra a un rescatista ucraniano trabajando para extinguir un incendio tras un ataque con drones en la región de Chernihiv, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP
Esta fotografía tomada y publicada por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 23 de diciembre de 2025 muestra a un rescatista ucraniano trabajando para extinguir un incendio tras un ataque con drones en la región de Chernihiv, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP
/ HANDOUT

Según la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, las instalaciones energéticas de las regiones occidentales de Ucrania han sido las más afectadas por este ataque combinado.

Tanto el Ministerio de Energía como la empresa pública Ukrener

El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó el jueves 11 de diciembre por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC