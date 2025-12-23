Un ataque masivo ruso obliga a reducir la potencia de las centrales nucleares en Ucrania

Escucha la noticia
Un ataque masivo ruso contra el sector energético ucraniano, el noveno desde principios de año, ha obligado a las centrales nucleares de Ucrania a reducir su potencia, informó este martes el ministro de Energía en funciones, Artem Nekrasov.
“El aumento de la potencia de las centrales nucleares hasta los valores nominales se producirá gradualmente, tan pronto como los técnicos eléctricos reparen las redes dañadas por el enemigo”, dijo durante una rueda de prensa en el Ministerio de Energía, citado por la agencia Interfax.
Subrayó que los ataques contra la infraestructura que cubre las necesidades propias de electricidad y garantiza el rendimiento de las centrales nucleares constituyen una grave violación de los requisitos internacionales en materia de seguridad nuclear y no deben ser ignorados por la comunidad internacional.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha señalado que el ataque masivo ruso, en el que Rusia ha lanzado por el momento más de 650 drones y más de treinta misiles, va dirigido principalmente contra el sector energético y la infraestructura civil, “fundamentalmente toda la infraestructura de la vida diaria”.
Según la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, las instalaciones energéticas de las regiones occidentales de Ucrania han sido las más afectadas por este ataque combinado.
Tanto el Ministerio de Energía como la empresa pública Ukrener
