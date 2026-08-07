Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa (sur) provocó este viernes daños en uno de los mayores estadios del país e hirió dos personas, según los servicios de rescate.

“El techo, el acristalamiento y las gradas del estadio quedaron destruidos. El impacto causó un incendio en la hierba seca cercana”, informó el Servicio de Emergencias del Estado en sus redes sociales.

“Según informaciones preliminares, dos personas fueron heridas. Los psicólogos del Servicio de Emergencias del Estado se encuentran trabajando in situ”, agregó la institución.

El Estadio Chornomorets, sede del equipo de fútbol del mismo nombre, es uno de los mayores de Ucrania, con una capacidad de 34.164 espectadores, según el medio Kyiv Independent.

Antes de la invasión rusa en 2022, albergó competiciones de la UEFA y partidos internacionales de la selección ucraniana.

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