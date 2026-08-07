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Resumen

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Ataque ruso en Odesa daña el Estadio Chornomorets y deja dos heridos. El recinto es uno de los mayores de Ucrania. Foto: Captura de video/YouTube/AGENCIA EFE
Ataque ruso en Odesa daña el Estadio Chornomorets y deja dos heridos. El recinto es uno de los mayores de Ucrania. Foto: Captura de video/YouTube/AGENCIA EFE
Por Agencia EFE

Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa (sur) provocó este viernes daños en uno de los mayores estadios del país e hirió dos personas, según los servicios de rescate.

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