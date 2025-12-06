Un barco petrolero, en una imagen de archivo. Foto: JUSSI NUKARI / AFP
Un barco petrolero, en una imagen de archivo. Foto: JUSSI NUKARI / AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Un buque “fantasma” ruso, varado ante la costa de Bulgaria tras un ataque ucraniano
Un petrolero de la “flota fantasma” rusa, atacado por a finales de noviembre en el Bósforo, se encuentra varado frente a la costa búlgara y está en marcha un operativo , informaron este sábado las autoridades locales.

La tripulación del ‘Kairos’, registrado en China y supuestamente usado para el tráfico ilegal de petróleo, no puede ser evacuada debido al mal tiempo y al fuerte oleaje, explicó a EFE Anton Zlatanov, director de la Dirección General de Policía Fronteriza.

Según el oficial búlgaro, el buque fue detectado por la policía fronteriza del país balcánico el viernes en torno al mediodía.

“Durante las primeras horas, la tripulación no contactó a las autoridades búlgaras. Sin embargo, más tarde comenzó a responder, indicando que había 10 personas a bordo y que deseaban ser evacuados”, explicó Zlatanov.

Turquía informó el 28 de noviembre pasado de que el ‘Kairos’ navegaba hacia el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, cuando se produjo un “ataque externo” que provocó un incendio a unas 28 millas náuticas de la costa turca.

El ‘Kairos’ figura en la lista de buques sujetos a sanciones impuestas contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

Ataques ucranianos contra los petroleros rusos en el Mar Negro. Foto: Captura de video/X
El buque acabó tocando fondo aproximadamente a una milla náutica al este de Ahtopol, en el extremo sureste de Bulgaria, cerca de la frontera con Turquía, y su navegación quedó suspendida.

El petrolero permanece bajo vigilancia constante debido al fuerte oleaje, que alcanza los cuatro metros de altura y una embarcación de la Policía Fronteriza está lista con un equipo especializado para dirigirse al buque.

Dos remolcadores y un helicóptero también están preparados para sumarse al operativo, añadió Zlatanov.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió el martes 2 de diciembre en el Kremlin al emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania. (AFP)

