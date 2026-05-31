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Esta foto de archivo, tomada el 15 de junio de 2023, muestra la central nuclear de Zaporízhzhia, controlada por Rusia, en el sur de Ucrania. Foto: Olga MALTSEVA / AFP
Esta foto de archivo, tomada el 15 de junio de 2023, muestra la central nuclear de Zaporízhzhia, controlada por Rusia, en el sur de Ucrania. Foto: Olga MALTSEVA / AFP
/ OLGA MALTSEVA
Por Agencia AFP

Un dron alcanzó la central nuclear de Zaporízhzhia, en el sur de Ucrania ocupado por Rusia, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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