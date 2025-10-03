Un dron mata a un fotoperiodista francés en Ucrania

Un dron mató este viernes a un fotoperiodista francés en la región de Donbás, en el este de Ucrania, anunciaron dos sindicatos de medios.

Tanto el fotoperiodista francés Antoni Lallican como el periodista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, que resultó herido en el mismo ataque, llevaban chalecos antibalas con la inscripción “Prensa”, según las federaciones europea e internacional de periodistas.

Tanto la federación europea de periodistas como la nacional condenaron “este crimen de guerra” y pidieron a las autoridades “abrir una investigación para identificar los responsables”, según un comunicado.

“Es la primera vez que un periodista es abatido por un dron en Ucrania”, subrayaron.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Francia también informó de la muerte de Lallican, que trabajaba para varios medios franceses y extranjeros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que fue “víctima de un ataque de drones rusos”.

Los rusos atacaron Ucrania con 72 drones de ataque Shahed y drones señuelo de varios tipos, indicó la Fuerza Aérea de Ucrania. Foto: EFE/ Sergey Kozlov / Sergey Kozlov

La brigada con la que se encontraban los reporteros también aseguró que se trataba de un dron ruso. Lallican “murió tras un ataque selectivo de un dron FPV enemigo”, afirmó el grupo en Facebook.

El número de periodistas asesinados en Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 varía según las fuentes.

Según la UNESCO, la agencia cultural de la ONU, 22 periodistas fallecieron mientras ejercían su labor. El Sindicato Nacional de Periodistas de Francia cifra el número de muertos en 17.