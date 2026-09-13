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Resumen

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Un dron ruso impactó un tren que viajaba de Kiev a Varsovia cerca de la frontera polaca. Foto: @clashreport/ X
Un dron ruso impactó un tren que viajaba de Kiev a Varsovia cerca de la frontera polaca. Foto: @clashreport/ X
Por Agencia AFP

Un dron ruso alcanzó este domingo un tren con destino a Varsovia cerca de la frontera polaca en Ucrania, pero no causó víctimas, según informaron los gobiernos de ambos países.

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