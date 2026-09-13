Polonia también informó de que otro dron cayó cerca de un paso fronterizo.
“Todos los servicios necesarios están trabajando cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, en Volinia, donde los rusos incendiaron deliberadamente una locomotora y dañaron una gasolinera en un ataque con drones”, afirmó Zelensky.
La compañía ferroviaria polaca PKP Intercity informó de que el tren viajaba de Kiev a Varsovia con 206 pasajeros a bordo.
Ninguno de los dos países informó de víctimas y PKP Intercity indicó que el tren sufrió un retraso de más de seis horas, pero continuará hasta Varsovia después de completar los trámites aduaneros en la frontera.
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Rusia engaña a extranjeros de países como Colombia, Brasil y Cuba para que combatan en Ucrania, denunció el jueves 10 de septiembre Amnistía Internacional en un informe que cita entrevistas con prisioneros de guerra que firmaron contratos militares con Moscú, según la organización. (AFP)