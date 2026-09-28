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Un dron ruso tras impactar en Starovoitove, una localidad ucraniana cercana a la frontera con Polonia, el 28 de septiembre de 2026. (Captura de X @BlackSkyINFO)
Un dron ruso tras impactar en Starovoitove, una localidad ucraniana cercana a la frontera con Polonia, el 28 de septiembre de 2026. (Captura de X @BlackSkyINFO)
Por Agencia EFE

Un bombardeo con un dron ruso golpeó este lunes una localidad ucraniana cercana a la frontera con Polonia y provocó daños en un puesto fronterizo, informó una autoridad regional.

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