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Polonia denunció el viernes que al menos un misil ruso impactó en el sureste del país durante el ataque nocturno contra Ucrania y señaló que investiga otros dos posibles impactos.
Polonia denunció el viernes que al menos un misil ruso impactó en el sureste del país durante el ataque nocturno contra Ucrania y señaló que investiga otros dos posibles impactos.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, convocó una reunión de emergencia del gobierno al afirmar que el espacio aéreo de este país miembro de la OTAN había sido violado.
“Hay tres lugares de impacto. En Nowy Lipowiec podemos confirmar que se trató de un misil Kh-101, en el segundo lugar también se habla de un misil, y en el tercero lo más probable es que fuera un dron propulsado a reacción”, declaró el ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, según medios polacos.
“Nadie resultó herido y no registramos daños en infraestructuras”, agregó.
Rusia lanzó durante la noche una oleada de drones y misiles contra Ucrania que dejó al menos ocho muertos, un día después de una cumbre entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping.
En casi cinco años de invasión rusa, Polonia, vecina de Ucrania, ha denunciado en varias ocasiones que proyectiles sobrevolaron o cayeron en su territorio.
Varsovia ha sido uno de los principales aliados de Kiev. Se ha convertido en una ruta clave para el envío de armamento occidental a Ucrania y acoge a más de un millón de refugiados ucranianos.
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