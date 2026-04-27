Desde entonces, Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de generar un riesgo de catástrofe nuclear con los ataques en torno a la instalación.
“Hoy [lunes], un conductor murió en un ataque de un dron de las fuerzas armadas ucranianas contra el taller de transporte de la central nuclear de Zaporiyia”, indicó el servicio de prensa de la planta en Telegram.
La planta, situada cerca de la línea del frente en el sur de Ucrania, se encuentra en parada a frío.
Esta central es uno de los principales puntos de bloqueo en las estancadas negociaciones para poner fin a la guerra.
La empresa nuclear estatal ucraniana Energoatom informó el domingo que la “línea de transmisión de energía de la planta fue desconectada, lo que provocó que pasó a modo de apagón” durante una hora y media.
“Este es ya el decimoquinto apagón en la central de Zaporiyia desde su ocupación. Cada incidente de este tipo aumenta significativamente los riesgos para la seguridad nuclear y radiológica, no solo para Ucrania, sino para Europa en general”, agregó.
Vladimir Putin "no logró sus objetivos" de guerra ni "quebró a los ucranianos", declaró este martes 24 de febrero el presidente Volodymyr Zelensky, mientras el Kremlin marcaba el inicio del quinto año de su invasión prometiendo seguir luchando en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta lograr sus objetivos. (AFP)