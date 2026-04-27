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Un empleado de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, situada en territorio controlado por Rusia, murió por el ataque de un dron ucraniano. Foto: AFP
Un empleado de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, situada en territorio controlado por Rusia, murió por el ataque de un dron ucraniano. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Un empleado de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, situada en territorio controlado por Rusia, murió por el ataque de un dron ucraniano, anunció el lunes la administración rusa de la planta.

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