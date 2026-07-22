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Resumen

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Un residente local toma una fotografía del humo de un incendio en los complejos logísticos de la empresa rusa de comercio electrónico Wildberries en la ciudad de Elektrostal, en las afueras de Moscú, el 18 de julio de 2026. (TATYANA MAKEYEVA / AFP)
Un residente local toma una fotografía del humo de un incendio en los complejos logísticos de la empresa rusa de comercio electrónico Wildberries en la ciudad de Elektrostal, en las afueras de Moscú, el 18 de julio de 2026. (TATYANA MAKEYEVA / AFP)
/ TATYANA MAKEYEVA
Por Agencia EFE

Los ataques ucranianos de la pasada noche se cobraron una víctima mortal y quince heridos en las regiones de Krasnodar y Stávropol, donde fueron alcanzados varios almacenes, un depósito de petróleo y edificios de viviendas.

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