Los ataques ucranianos de la pasada noche se cobraron una víctima mortal y quince heridos en las regiones de Krasnodar y Stávropol, donde fueron alcanzados varios almacenes, un depósito de petróleo y edificios de viviendas.

“La región de Krasnodar sufrió un ataque masivo anoche. Lamentablemente, una persona murió y diez resultaron heridas”, comunicó el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, en redes sociales.

Kondrátiev aclaró que tres personas se encuentran en estado grave.

En Krasnodar, bañada por el mar Negro, fueron alcanzados un almacén de una empresa de comercio electrónico, edificios residenciales y un depósito de petróleo en Armavir, a 160 kilómetros al este de la capital regional, donde murió una persona.

“Armavir sufrió uno de sus mayores ataques: un depósito de petróleo en la Zona Industrial Norte fue atacado por más de dieciséis drones. Según los servicios de emergencia, el ataque provocó un incendio en las instalaciones, que se ha extendido a aproximadamente 800 metros cuadrados”, señaló.

Como en Krasnodar, en Stávropol fue atacado un almacén de la empresa Wildberries, cuyas instalaciones ya fueron atacadas recientemente en las regiones de Moscú y Tambov.

“Nuestros centros logísticos en Krasnodar y Nevinnomissk fueron atacados esta noche. Estamos trabajando con los servicios pertinentes para mitigar las consecuencias”, afirmó en Telegram la fundadora de la empresa, Tatiana Kim.

El gobernador de Stávropol, Vladímir Vladímirov, afirmó que cinco personas resultaron heridas en el ataque contra el almacén.

Las autoridades señalan que los impactos se produjeron con drones, pero horas antes también emitieron una alerta por peligro de misiles en Krasnodar.

Se trata del tercer día de ataques ucranianos contra almacenes de la empresa rusa Wildberries. El primero tuvo lugar el pasado sábado, cobrándose la vida de ocho personas y dejando alrededor de ochenta heridos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que dichas instalaciones almacenan y transportan componentes para la fabricación de drones y otros bienes de uso militar.

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Anteriormente, Rusia, a pesar de denunciar que los objetivos de Ucrania son civiles, ha atacado almacenes similares en el país vecino jactándose de que forman parte de la cadena de suministro militar. Precisamente hoy, las Fuerzas Armadas rusas admitieron haber atacado un centro logístico de la empresa Nova Poshta en Odesa.

Según el Ministerio de Defensa ruso, un total de 242 drones fueron derribados esta noche en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazán, Smolensk, Tver, Tula, la región de Moscú y la península ocupada de Crimea, además de Krasnodar y Stávropol.

También fueron interceptados drones sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro, añadieron en el Ministerio.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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