Una foto muestra a los equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde se produjo un ataque ruso contra una zona residencial en Zaporiyia, al sureste de Ucrania, el 30 de agosto de 2025, en plena invasión rusa. Foto: EFE/EPA/ADMINISTRACIÓN MILITAR REGIONAL DE ZAPORIYIA
Un muerto y una veintena de heridos por ataques rusos a varias regiones de Ucrania
bombardeó intensamente varias durante la madrugada del sábado, causando al menos un muerto en la ciudad de Zaporiyia (sureste), informaron las autoridades locales.

El jefe de la administración militar de la región de Zaporiyia, Ivan Fedorov, informó que un ataque aéreo ruso dejó al menos un fallecido y 22 heridos, entre ellos tres niños.

“Los ataques rusos destruyeron viviendas y dañaron numerosas instalaciones, entre ellas cafeterías, gasolineras y empresas industriales”, precisó en la plataforma Telegram.

PUEDES VER: Zelensky: la situación en el frente de Pokrovsk es ahora “la más seria”

Un poco más al norte, la provincia central de Dnipropetrovsk , informó su gobernador, Sergii Lisak.

“Infraestructuras sufrieron daños en Dnipró y Pavlograd, lo que provocó incendios”, dijo en Telegram en referencia a dos de las principales ciudades de la zona.

El martes, el reconoció por primera vez que las tropas rusas habían entrado en Dnipropetrovsk, después de que Moscú reivindicara avances desde julio.

Esa zona no forma parte de las cinco regiones ucranianas —Donetsk, Jersón, Lugansk, Zaporiyia y Crimea— que Moscú ha reclamado públicamente como parte de su territorio.

Más lejos del frente, la provincia de Volinia, en la frontera con Polonia, sin que de momento se registraran víctimas, según el responsable de la administración militar local, Ivan Rudnitski.

Una foto muestra a rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso en Zaporiyia, sureste de Ucrania, el 30 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE UCRANIA
En la región de Kiev, la compañía ferroviaria mencionó retrasos causados por daños provocados por los bombardeos.

Durante la madrugada del jueves, que causaron 25 muertos, entre ellos cuatro niños.

Estos nuevos bombardeos se producen mientras los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto que dura ya tres años y medio se estancan, dos semanas después de la .

El ejército de Moscú controla actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano.

