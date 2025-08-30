Un muerto y una veintena de heridos por ataques rusos a varias regiones de Ucrania

Rusia bombardeó intensamente varias regiones ucranianas durante la madrugada del sábado, causando al menos un muerto en la ciudad de Zaporiyia (sureste), informaron las autoridades locales.

El jefe de la administración militar de la región de Zaporiyia, Ivan Fedorov, informó que un ataque aéreo ruso dejó al menos un fallecido y 22 heridos, entre ellos tres niños.

“Los ataques rusos destruyeron viviendas y dañaron numerosas instalaciones, entre ellas cafeterías, gasolineras y empresas industriales”, precisó en la plataforma Telegram.

Un poco más al norte, la provincia central de Dnipropetrovsk también fue atacada por Rusia con misiles y drones, informó su gobernador, Sergii Lisak.

“Infraestructuras sufrieron daños en Dnipró y Pavlograd, lo que provocó incendios”, dijo en Telegram en referencia a dos de las principales ciudades de la zona.

El martes, el gobierno ucraniano reconoció por primera vez que las tropas rusas habían entrado en Dnipropetrovsk, después de que Moscú reivindicara avances desde julio.

Esa zona no forma parte de las cinco regiones ucranianas —Donetsk, Jersón, Lugansk, Zaporiyia y Crimea— que Moscú ha reclamado públicamente como parte de su territorio.

Más lejos del frente, la provincia de Volinia, en la frontera con Polonia, sufrió “un ataque masivo de drones enemigos” sin que de momento se registraran víctimas, según el responsable de la administración militar local, Ivan Rudnitski.

Una foto muestra a rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso en Zaporiyia, sureste de Ucrania, el 30 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / J.P.Gandul

En la región de Kiev, la compañía ferroviaria mencionó retrasos causados por daños provocados por los bombardeos.

Durante la madrugada del jueves, la capital ucraniana sufrió ataques aéreos que causaron 25 muertos, entre ellos cuatro niños.

Estos nuevos bombardeos se producen mientras los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto que dura ya tres años y medio se estancan, dos semanas después de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska.

El ejército de Moscú controla actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano.