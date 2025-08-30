Un muerto y una veintena de heridos por ataques rusos a varias regiones de Ucrania

Escucha la noticia
Un muerto y una veintena de heridos por ataques rusos a varias regiones de UcraniaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Rusia bombardeó intensamente varias regiones ucranianas durante la madrugada del sábado, causando al menos un muerto en la ciudad de Zaporiyia (sureste), informaron las autoridades locales.
El jefe de la administración militar de la región de Zaporiyia, Ivan Fedorov, informó que un ataque aéreo ruso dejó al menos un fallecido y 22 heridos, entre ellos tres niños.
Newsletter Vuelta al Mundo
“Los ataques rusos destruyeron viviendas y dañaron numerosas instalaciones, entre ellas cafeterías, gasolineras y empresas industriales”, precisó en la plataforma Telegram.
PUEDES VER: Zelensky: la situación en el frente de Pokrovsk es ahora “la más seria”
Un poco más al norte, la provincia central de Dnipropetrovsk también fue atacada por Rusia con misiles y drones, informó su gobernador, Sergii Lisak.
“Infraestructuras sufrieron daños en Dnipró y Pavlograd, lo que provocó incendios”, dijo en Telegram en referencia a dos de las principales ciudades de la zona.
El martes, el gobierno ucraniano reconoció por primera vez que las tropas rusas habían entrado en Dnipropetrovsk, después de que Moscú reivindicara avances desde julio.
Esa zona no forma parte de las cinco regiones ucranianas —Donetsk, Jersón, Lugansk, Zaporiyia y Crimea— que Moscú ha reclamado públicamente como parte de su territorio.
Más lejos del frente, la provincia de Volinia, en la frontera con Polonia, sufrió “un ataque masivo de drones enemigos” sin que de momento se registraran víctimas, según el responsable de la administración militar local, Ivan Rudnitski.
En la región de Kiev, la compañía ferroviaria mencionó retrasos causados por daños provocados por los bombardeos.
Durante la madrugada del jueves, la capital ucraniana sufrió ataques aéreos que causaron 25 muertos, entre ellos cuatro niños.
Estos nuevos bombardeos se producen mientras los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto que dura ya tres años y medio se estancan, dos semanas después de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska.
El ejército de Moscú controla actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano.
TE PUEDE INTERESAR
- Rusia concentró a 100.000 soldados cerca de ciudad clave del este de Ucrania, dice Zelensky
- Kremlin no descarta reunión de Putin y Zelensky, pero insiste en que debe estar preparada
- Rusia derriba más de 50 drones ucranianos sobre su territorio y la anexionada Crimea
- La cifra de muertos por el ataque ruso a Kiev del jueves asciende a 23
Contenido sugerido
Contenido GEC