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Resumen

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Imagen de la posición del petrolero atacado recogida por la web de rastreo marítimo Vesselfinder. Foto: EFE/ Vesselfinder
Imagen de la posición del petrolero atacado recogida por la web de rastreo marítimo Vesselfinder. Foto: EFE/ Vesselfinder
Por Agencia EFE

Un buque petrolero, cargado con gas propano y que iba de camino a un puerto fluvial al sur de Ucrania, fue alcanzado anoche por un dron naval en el mar Negro, lo que causó un incendio a bordo y tres marineros heridos, informaron este martes las autoridades de Rumanía.

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