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Resumen

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Video muestra el ataque de un dron suicida ruso contra un vendedor de fruta en Kherson, Ucrania. (Volodymyr Zelensky / X).
Video muestra el ataque de un dron suicida ruso contra un vendedor de fruta en Kherson, Ucrania. (Volodymyr Zelensky / X).
Por Agencia EFE

La Policía Nacional de Ucrania ha publicado un video que muestra cómo un dron suicida ruso de corto alcance ataca a un vendedor ambulante en la ciudad de Kherson, donde los civiles son blanco diario de vehículos aéreos no tripulados operados por las tropas rusas desde el otro lado del río Dniéper.

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