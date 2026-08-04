La Policía Nacional de Ucrania ha publicado un video que muestra cómo un dron suicida ruso de corto alcance ataca a un vendedor ambulante en la ciudad de Kherson, donde los civiles son blanco diario de vehículos aéreos no tripulados operados por las tropas rusas desde el otro lado del río Dniéper.

El video muestra un dron flotando a varios metros de altura cerca de un vehículo estacionado rodeado de cajas con frutas y verduras durante unos 25 segundos. El vendedor, un hombre de 52 años, corre alrededor del vehículo varias veces con un teléfono en la mano, intentando esconderse del dron que lo persigue y luego explota.

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“El hombre del video no muestra indicios de ser un combatiente; simplemente está trabajando en el mercado. Sin embargo, para el ejército del país agresor, sigue siendo un objetivo”, dice un comunicado de la policía ucraniana.

Según el informe, el vendedor, residente de la cercana región de Mikolaiv, sobrevivió, pero sufrió heridas por la explosión, lesiones por metralla y una conmoción cerebral.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

“Así es como ‘luchan’ los rusos. Atacan deliberadamente a civiles”, subrayó la policía.

Desde mediados de 2024, se han producido ataques deliberados con drones de corto alcance, equipados con cámaras y explosivos, contra la ciudad de Kherson y otras zonas a lo largo del río Dniéper, en el sur de Ucrania.

Solo en julio de 2026, 29 personas murieron y 395 resultaron heridas en ataques de este tipo en Kherson, ciudad donde aún viven unos 50.000 habitantes, según el jefe de la administración militar de la ciudad, Yaroslav Shmanko.

En 2025, la comisión de la ONU concluyó que los ataques con drones de las fuerzas armadas rusas contra civiles en la región de Kherson son “a gran escala, sistemáticos y forman parte de una política coordinada por el Estado” y constituyen crímenes de lesa humanidad.