El grupo paramilitar ruso Wagner, otrora presente en Ucrania y activo en África, firmó a finales de 2022 un contrato con una compañía china para adquirir dos satélites de observación e imágenes, dotándole de un inédito poder de inteligencia, según este documento consultado por la AFP.

“Díganme quién tiene en este país satélites de reconocimiento aparte de la EPSD [Empresa Proveedora de Servicios de Defensa] Wagner”, ironizaba en abril su jefe Yevgueni Prigozhin en el sistema de mensajería Telegram, en referencia a las capacidades espaciales limitadas del ejército regular ruso.

Al término de un largo trabajo de investigación, la AFP pudo esclarecer los vínculos entre Wagner y las empresas chinas que facilitaron informaciones obtenidas por satélite a los mercenarios rusos.

Según una fuente de seguridad europea, algunas de estas imágenes le sirvieron incluso para preparar su motín del pasado mes de junio, la mayor amenaza que enfrentó el presidente ruso, Vladimir Putin, en dos décadas de poder.

Y plantea una duda: ¿Qué sabía China de los proyectos de Wagner contra su aliado ruso?

Según un contrato comercial redactado en inglés y ruso y firmado el 15 de noviembre de 2022, la compañía Beijing Yunze Technology Co. Ltd vendió por 235 millones de yuanes (unos 31 millones de dólares) a Nika-Frut, una compañía de la galaxia Prigozhin, dos satélites de observación de muy alta resolución (75 cm) pertenecientes al gigante chino del sector espacial Chang Guang Satellite Technology (CGST).

El acuerdo prevé también el suministro de imágenes de la constelación de CGST por encargo. Según la fuente de seguridad europea, esto permitió a Wagner obtener imágenes de Ucrania y África (Libia, Sudán, República Centroafricana, Malí...), donde operan sus mercenarios.

Un motín en ciernes

La compañía rusa encargó incluso a fines de mayo de 2023 unas 80 imágenes del territorio ruso, en concreto del recorrido entre la frontera ucraniana y Moscú que tomaron los mercenarios el mes siguiente durante su breve motín, según esta fuente.

Este motín frustrado en 24 horas consumó la ruptura definitiva entre Putin y Prigozhin, semanas antes de su muerte.

AFP no pudo verificar de manera independiente esta información, que no figura en el contrato citado.

Pero esta filtración podría explicar por qué los servicios de inteligencia estadounidenses estaban al corriente de que el jefe de Wagner preparaba un motín, como reveló la cadena CNN a finales de junio. Sus homólogos franceses también estaban al tanto, según el diario L’Opinion.

El grupo Wagner se encuentra actualmente en fase de reorganización, pero una buena parte de sus lucrativas actividades en el extranjero podrían mantenerse bajo la égida de otros grupos paramilitares o de una nueva dirección controlada por Moscú.

Según las informaciones recabadas por AFP, el contrato espacial sigue vigente y prevé la adquisición de dos satélites chinos, JL-1 GF03D 12 y JL-1 GF03D 13, en órbita a 535 kilómetros de altitud.

El cliente también compró mediante este contrato derechos sobre el resto de satélites de la constelación operada por el chino CGST, que cuenta con un centenar actualmente y espera alcanzar los 300 para 2025.

El acuerdo establece que tras recibir cada encargo de su cliente, “el proveedor orientará los satélites” en función de las imágenes solicitadas, antes de que estas se envíen a una estación en tierra para su tratamiento y suministro.

“El cliente descargará los datos de imágenes desde la nube” y podrá conservarlos durante siete días.

Los grupos Nika-Frut y Beijing Yunze no respondieron por el momento a las preguntas de AFP.

Capacidades limitadas rusas

¿Por qué el ejército ruso no podía suministrar directamente estas imágenes a Wagner?

“Rusia no dispone de este tipo de capacidades. Su programa de satélites no ha funcionado bien recientemente”, explica a AFP Gregory Falco, investigador de la universidad estadounidense Cornell, en Nueva York.

Wagner, por su parte, demostró en ocasiones tener una capacidad de inteligencia superior a la de las fuerzas armadas rusas, abunda el experto.

El suministro chino de imágenes por satélite a la galaxia Wagner no sorprenderá a Estados Unidos. El departamento estadounidense de Comercio decidió el 24 de febrero de 2023 incluir en su lista de sanciones a Beijing Yunze Technology Co. Ltd y al corredor de imágenes por satélite Head Aerospace Technology.

“Estas empresas contribuyeron de forma importante” a ayudar al ejército ruso en Ucrania y “están implicadas en actividades contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos y a [sus] intereses”, según un documento oficial en línea.

El 12 de abril de 2023, Washington sancionó también a “80 entidades e individuos que siguen haciendo posible y facilitando la agresión rusa”.

Entre las primeras figura Head Aerospace Technology, por distribuir “imágenes por satélite de sitios en Ucrania a empresas afiliadas a la EPSD Wagner y a Yevgueni Prigozhin”.

AFP pudo verificar la identidad del firmante del contrato del lado ruso: Ivan Mechetin. Según varias fuentes, este hombre de 40 años es el director general de la compañía Nika-Frut, filial del grupo Concord dirigido por Prigozhin.

“Nika-Frut está registrada como una empresa de comercio de productos alimentarios, pero lleva a cabo muchas otras cosas. Es un modelo conocido en la galaxia Prigozhin”, explica Lou Osborn, de la oenegé de investigación digital All Eyes on Wagner (AEOW).

Según pesquisas realizadas con fuentes de libre acceso, Nika-Frut envió en 2019 varios pedidos de bienes alimentarios a República Centroafricana para la empresa minera Lobaye Invest.

Esta compañía es una filial histórica de la empresa M-Finans, que controlaba en el pasado Prigozhin y que está vinculada a operaciones del grupo Wagner en este país africano. Lobaye Invest es objeto de sanciones europeas desde febrero.

Según AEOW, Mechetin también hizo carrera en una unidad de apoyo militar que suministró armas y municiones al GRU, la inteligencia militar rusa, durante la invasión en 2014 de la península ucraniana de Crimea.

Beijing Yunze negocia tecnologías de defensa a cuenta de Pekín. La compañía Head Aerospace, por su parte, dispone según varios expertos de un acuerdo de comercialización con el fabricante de satélites CGST.

CGST “es el monstruo de las operaciones espaciales chinas”, “han llevado a cabo mucho espionaje industrial”, comenta Gregory Falco, evocando las “espectaculares” capacidades de resolución de sus satélites.

Su centenar de satélites les permite además pasar sobre un mismo punto varias veces al día, lo que ofrece un nivel de información muy actualizada.

¿Qué sabía Pekín?

Pero una de las principales dudas es si las autoridades en Pekín conocían que Wagner encargó imágenes por satélite de territorio ruso a partir de finales de mayo, semanas antes de su motín contra Putin.

Según la fuente de seguridad europea, estas imágenes se interesaban al cuartel general de las operaciones rusas en Ucrania, en Rostov del Don, del que Wagner se apoderó sin combates; a otras ciudades en su camino hacia Moscú, y a otros sitios de interés militar, como Grozni, bastión del líder checheno pro-Putin, Ramzán Kadírov.

¿Las altas esferas del poder chino sabían que Wagner solicitaba estas sensibles informaciones, cuando se sabía que Prigozhin mantenía malas relaciones con el jefe Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, y con el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú?

El ministerio de Relaciones Exteriores chino indicó a AFP “no estar al corriente”.

“China siempre ha demostrado ser responsable con sus exportaciones y ha adoptado medidas prudentes; aplica rigurosamente las leyes y normas nacionales, y respeta sus obligaciones internacionales”, agregó.

Para un experto europeo del sector espacial, que pidió el anonimato por la sensibilidad del tema, es “evidente” que se informa a las más altas autoridades chinas de los encargos sensibles a CGST.

“No hay dudas de que se hace llegar directamente” al poder central chino, estima.

En teoría, la ley china confirma que un contrato de este tipo no puede cumplirse a escondidas. Según el artículo 7 de la ley sobre inteligencia nacional, promulgada en 2017, “todas las organizaciones y ciudadanos deben apoyar, ayudar y cooperar con los esfuerzos de los servicios de inteligencia nacionales”.

Pero otros expertos son más prudentes.

“Se sobrestima el nivel de centralización de China. Cualquier operación puede ser blanco de la competencia entre dirigentes, administraciones, unidades de una misma administración. Esto provoca opacidad, retención e incluso sabotaje”, explica a AFP Paul Charon, especialista sobre China en el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar (IRSEM) en París.

Otra hipótesis sería que los chinos, como muchos otros, “no comprendieron lo que estaba pasando en las semanas previas al motín”. “Las imágenes solicitadas sobre Rusia también podrían haber estado relacionadas con Ucrania, con la identificación de fallos en el dispositivo ruso. Es posible que no se cuestionaran los objetivos que había detrás del pedido”, agrega.

