Bomberos ucranianos trabajan en el lugar donde se encuentra la terminal de la empresa postal Nova Poshta, que ha sufrido graves daños tras un ataque aéreo en un pueblo a las afueras de Járkov el 13 de enero de 2026. Foto: SERGEY BOBOK / AFP
Bomberos ucranianos trabajan en el lugar donde se encuentra la terminal de la empresa postal Nova Poshta, que ha sufrido graves daños tras un ataque aéreo en un pueblo a las afueras de Járkov el 13 de enero de 2026. Foto: SERGEY BOBOK / AFP
/ SERGEY BOBOK
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Una nueva ola de ataques rusos en Ucrania deja al menos cuatro muertos
Resumen de la noticia por IA
Una nueva ola de ataques rusos en Ucrania deja al menos cuatro muertos

Una nueva ola de ataques rusos en Ucrania deja al menos cuatro muertos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

lanzó este martes de madrugada decenas de misiles y drones contra que dejaron al menos cuatro muertos y dañaron una central eléctrica, indicaron las autoridades.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el ataque del martes incluyó 25 misiles y 293 drones, dirigidos contra las regiones de Kiev, Járkov, Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Además de los cuatro fallecidos, seis personas resultaron heridas en las afueras de Járkov, la segunda mayor ciudad del país, en el noreste, indicó el gobernador regional.

PUEDES VER: Rusia ataca con misil y 121 drones Ucrania y golpea infraestructura industrial en Odesa

Dentro de la ciudad, un dron ruso de largo alcance impactó en un centro médico infantil, provocando un incendio, aunque no se registraron víctimas, indicó el alcalde, Igor Terejov.

Un periodista de AFP vio a los bomberos intentando apagar un incendio en un centro postal mientras los equipos de rescate ayudaban a los supervivientes a la luz de linternas, con temperaturas gélidas.

Según el presidente ucraniano, , “varios cientos de miles” de hogares cerca de Kiev, la capital, se quedaron sin electricidad y volvió a pedir a sus aliados que refuercen los sistemas de defensa aérea.

“El mundo puede responder al terror ruso con nuevos paquetes de ayuda para Ucrania”, escribió Zelensky en redes sociales.

Los equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde se encuentra la terminal de la empresa postal Nova Poshta, gravemente dañada tras un ataque aéreo en un pueblo a las afueras de Járkov el 13 de enero de 2026. Foto: SERGEY BOBOK / AFP
Los equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde se encuentra la terminal de la empresa postal Nova Poshta, gravemente dañada tras un ataque aéreo en un pueblo a las afueras de Járkov el 13 de enero de 2026. Foto: SERGEY BOBOK / AFP
/ SERGEY BOBOK

“Rusia debe aprender que el frío no la ayudará a ganar la guerra”, añadió.

DTEK, el mayor proveedor de energía de Ucrania, anunció que , sin indicar cuál, en el octavo ataque de este tipo desde octubre.

Según el operador, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en 2022, Moscú ha atacado 220 veces las centrales eléctricas del país.

En los últimos meses, Rusia ha lanzado casi a diario ataques de drones y misiles contra las infraestructuras energéticas, lo que provoca el corte del suministro de electricidad y calefacción en pleno invierno.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC