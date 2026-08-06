El segundo mayor ataque de Ucrania con drones de toda la guerra provocó este jueves un incendio en una refinería de la ciudad rusa de Yaroslavl, unos 250 kilómetros al norte de Moscú, donde resultaron heridas cuatro personas.

“En su caída, los fragmentos (del dron) alcanzaron los depósitos de la refinería. Los servicios de emergencia trabajan). en la extinción del incendio”, informó el gobernador, Mijaíl Yevráyev, en su canal de Telegram.

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Entre los heridos, todos debido a la metralla despedida por la explosión, dos mujeres y un hombre tuvieron que ser hospitalizados.

Los drones también causaron incendios en tres casas particulares, además de dañar automóviles y las ventanas de varios edificios de viviendas.

El canal independiente ruso Astra publicó fotos en las que se observan dos densas columnas de humo, una de las cuales provendría, según el medio, de la refinería Slavneft-YANOS.

La información también fue confirmada por el canal ucraniano Exilenova+, que también publicó fotos y videos de las consecuencias del ataque.

Today, our long-range sanctions once again worked to limit Russia’s oil revenues, which it uses to finance the war and the killing of Ukrainians.



Ukraine’s Defense Forces struck the aggressor’s facilities more than 1,300 kilometers from the front line. The Bashneft-Novoil… pic.twitter.com/hp6FX7bpIQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2026

Esta empresa, que procesa alrededor de 15 millones de toneladas de crudo anuales y está entre las cinco mayores de su tipo en Rusia, ha sido atacada en 2026 al menos en seis ocasiones, desde el 28 de marzo.

En total, las defensas antiaéreas derribaron hasta 93 aparatos no tripulados enemigos en el también mayor ataque contra esta región industrial.

A su vez, el Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves del derribo de 605 drones ucranianos de ala fija sobre 18 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

Según los partes de guerra, éste ha sido el segundo mayor ataque de drones contra territorio ruso desde el pasado 26 de junio, cuando fueron abatidos 660.

Además, Ucrania también intentó alcanzar este jueves el centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en la región de Tver -menos de 200 kilómetros al noroeste de Moscú-, que sufre el segundo ataque en tres días.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el miércoles crear un servicio de defensa de la retaguardia tras la muerte de una treintena de civiles en territorio ruso desde el pasado fin de semana en ataques y atentados con bomba perpetrados por Kiev.