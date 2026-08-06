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Resumen

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Captura de video de una refinería rusa alcanzada por drones lanzados por Ucrania. (Volodymyr Zelensky / X).
Captura de video de una refinería rusa alcanzada por drones lanzados por Ucrania. (Volodymyr Zelensky / X).
Por Agencia EFE

El segundo mayor ataque de Ucrania con drones de toda la guerra provocó este jueves un incendio en una refinería de la ciudad rusa de Yaroslavl, unos 250 kilómetros al norte de Moscú, donde resultaron heridas cuatro personas.

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