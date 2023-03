La Unión Europea (UE) advirtió este viernes de que no respaldará ninguna declaración ministerial que no condene la guerra en Ucrania, como ha sido el caso de la que no han logrado consensuar los titulares de Exteriores del G20 en Nueva Delhi por el rechazo de Rusia y China en ese punto.

“La UE no apoyará declaraciones ministeriales conjuntas que no incluyan al menos los apartados tres y cuatro” del proyecto de declaración y que condenan ese conflicto, indicó la portavoz comunitaria de Exteriores Nabila Massrali durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Los ministros de Exteriores del G20 fracasaron este jueves en su intento por alcanzar un acuerdo conjunto debido a las posiciones divergentes sobre el conflicto en Ucrania que enfrenta a Occidente y sus aliados con Moscú y Pekín.

De ese modo, se repitió la situación de la reunión de titulares de Finanzas del G20 hace una semana, con Rusia y China bloqueando los mismos puntos sobre Ucrania.

“Sobre la no adopción de una declaración conjunta, lamentamos profundamente que en realidad China y Rusia se hayan alejado del consenso de los líderes de Bali, que se refiere a los párrafos tres y cuatro” de la declaración, dijo Massrali en referencia a la anterior reunión de los ministros del Grupo de los Veinte en Indonesia.

Recordó que esos dos puntos “condenan la guerra de Rusia en Ucrania, reconocen su impacto en la angustia humanitaria y la economía mundial y reiteran la importancia de respetar el derecho internacional”.

La portavoz destacó que los otros 18 miembros del G20 “apoyaron este lenguaje” y mostró el aprecio de la UE por sus esfuerzos y los de la presidencia india del grupo en ese asunto.

“Estoy segura de que este fue también el mensaje que se transmitió tras el fracaso de la declaración conjunta con los ministros de Finanzas” la semana anterior, puntualizó.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se encuentra en la India actualmente, recordó la portavoz, donde “ha transmitido un mensaje muy contundente sobre la flagrante violación por parte de Rusia del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y sus consecuencias globales, en particular sobre la inseguridad energética y alimentaria”.

Puso de relieve que, durante su visita a la India, Borrell también está destacando “la importancia de un sistema multilateral más fuerte” y la “necesidad crucial de acelerar la transición ecológica para hacer frente a la amenaza del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en todo el mundo”.