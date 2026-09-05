El presidente ruso, Vladímir Putin, abrió hoy las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron este sábado a Moscú para reavivar el estancado proceso de paz.

“La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil”, dijo Putin al comienzo del encuentro en el que saludó a sus interlocutores en inglés: “Welcome. Nice to meet you”.

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Añadió que “primero de todo”, quería transmitir “los mejores deseos” y “palabras de agradecimiento” al presidente de EE.UU., Donald Trump.

En la reunión, que tiene lugar en el Gran Palacio del Kremlin, participan también el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario presidencial para la cooperación económica con EE.UU., Kiril Dmítriev.

Los emisarios de EE.UU. llegaron poco después del mediodía a Moscú, pero Putin tuvo hoy una apretada agenda debido al Día de Moscú y a otros actos de cariz electoral, ya que Rusia celebra elecciones legislativas en dos semanas.

La reunión, la primera desde el pasado 22 de enero, tiene lugar menos de dos semanas después de la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.

Después de la reunión de hoy, Witkoff y Kushner viajarán a Kiev para verse las caras con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Con el fin de facilitar la llegada de los mediadores estadounidenses, Putin y Zelensky ordenaron cesar durante tres días los ataques aéreos contra las capitales de su enemigo, Kiev y Moscú.

Trump reconoció anoche que sus enviados “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque -enfatizó- yo puse fin a ocho guerras”.

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Putin se mostró esta semana dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado por el momento tanto un alto el fuego prolongado como una posible cumbre tripartita con EE.UU. y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.

Las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tanto Rusia como EE.UU. consideran que han perdido toda vigencia los entendimientos alcanzados en la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Alaska, donde, según la prensa, Moscú se mostró dispuesto a congelar el frente en el sur a cambio de que Ucrania cediera todo el Donbás.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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