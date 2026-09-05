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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, antes de sus conversaciones en Moscú, el 5 de septiembre de 2026. (POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, antes de sus conversaciones en Moscú, el 5 de septiembre de 2026. (POOL / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, abrió hoy las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que llegaron este sábado a Moscú para reavivar el estancado proceso de paz.

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