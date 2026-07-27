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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin habla durante una reunión al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo en el Palacio de Constantino, el 4 de junio de 2026. (Dmitry LOVETSKY / POOL / AFP)
El presidente ruso Vladimir Putin habla durante una reunión al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo en el Palacio de Constantino, el 4 de junio de 2026. (Dmitry LOVETSKY / POOL / AFP)
/ DMITRY LOVETSKY
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó este lunes a Occidente de recurrir a “métodos terroristas” al no poder derrotar a Rusia “en el campo de batalla”, en alusión a los ataques con drones ucranianos contra objetivos en la retaguardia rusa.

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