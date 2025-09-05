In this pool photograph distributed by Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin speaks as he holds a meeting on economic issues in Moscow on August 12, 2025. (Photo by Vyacheslav Prokofiev / POOL / AFP)





Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza occidental que sea desplegada en Ucrania




El advirtió el viernes que cualquier fuerza occidental desplegada en será considerada como un “objetivo legítimo” por el ejército ruso, un día después de que aliados de Kiev se comprometieran a enviar tropas como garantía en caso de un acuerdo de paz.

Un grupo de 26 países, liderados por Francia y el Reino Unido, prometieron el jueves unirse a una fuerza de seguridad por tierra, mar y aire para vigilar el cumplimiento de cualquier acuerdo que ponga fin al conflicto que en febrero de 2022.

Francisco Sanz
“Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante el combate, partimos de la premisa de que serán objetivos legítimos”, dijo el , en un foro económico en la ciudad rusa de Vladivostok, en Extremo Oriente.

El añadió que un despliegue de este tipo no favorecerá la paz a largo plazo y reiteró que el fortalecimiento de los vínculos militares entre Ucrania y los países occidentales es una de las “causas fundamentales” del conflicto.

Este enfrentamiento armado, el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados que han escapado de sus hogares arrasados en el sur y este de Ucrania.

Los no especificaron detalles del plan, como cuántas tropas participarían y cómo contribuirían los distintos países aliados.

Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP Putin told Trump, whom he met August 15 in Alaska, of his readiness to meet Zelensky during a telephone call in a break from White House talks in Washington with European leaders, the person said on condition of anonymity. (Photo by Mandel NGAN and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP Putin told Trump, whom he met August 15 in Alaska, of his readiness to meet Zelensky during a telephone call in a break from White House talks in Washington with European leaders, the person said on condition of anonymity. (Photo by Mandel NGAN and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ MANDEL NGAN ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

“Veintiséis países se han comprometido a desplegar (...) tropas en Ucrania o a estar presentes por tierra, mar o aire para brindar esta seguridad”, dijo el jueves el presidente francés Emmanuel Macron en una conferencia de prensa junto con el presidente ucraniano, .

Macron afirmó que no se trata de “librar una guerra contra Rusia”, sino de disuadirla de volver a atacar Ucrania en el futuro.

Zelensky, por su parte, elogió el apoyo de los aliados europeos a la creación de una fuerza seguridad. “Creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, este es el primer paso serio y concreto de este tipo”, dijo.

