El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves que está listo para reanudar las conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, pero sobre un acuerdo de paz definitivo y no sobre un alto el fuego “corto”.

“El objetivo de estas conversaciones será abordar la cuestión de garantizar la seguridad tanto para Ucrania como para Rusia... en el marco de un acuerdo final, no después de una especie de breve pausa en los combates”, dijo Putin a un periodista de la televisión estatal.

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania continuaron este jueves, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó que la diplomacia no haya podido cambiar la actitud de Moscú después del encuentro entre un emisario de Estados Unidos y el presidente Putin.

El miércoles el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió con Putin en San Petersburgo.

Tras el encuentro, el presidente estadounidense, Donald Trump, estimó que nunca se ha estado “tan cerca” de poner fin a la guerra en el corazón de Europa, en curso desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022.

Pero sobre el terreno, los ataques prosiguieron.

La madrugada de este jueves “los sistemas de defensa aérea destruyeron 808 drones ucranianos” sobre una veintena de regiones rusas y la Crimea anexionada, lo que causó varios heridos, anunció el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

En territorio ucraniano, Rusia disparó 21 misiles balísticos y más de 200 drones contra varias regiones, incluida la capital, Kiev. Hubo daños en instalaciones energéticas y un saldo de al menos dos muertos y 34 heridos, según Zelensky.

Witkoff viajó a Rusia tras haberse reunido con el presidente de Ucrania el martes en Oslo, con el objetivo de limar asperezas. El yerno de Trump, Jared Kushner, participó por videoconferencia.

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas que Rusia está “en principio dispuesta a reanudar” las conversaciones tripartitas con Kiev y Washington a mediados de noviembre, después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

“Casi justo después de una nueva serie de conversaciones, Rusia lanza un ataque. Esto viene a decir que su actitud no ha cambiado ante todo lo que está ocurriendo”, dijo Zelensky, comentando los bombardeos rusos de este jueves.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)

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