icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el alcalde de Vladivostok en Moscú, el 22 de octubre de 2026. (Mikhail METZEL / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el alcalde de Vladivostok en Moscú, el 22 de octubre de 2026. (Mikhail METZEL / POOL / AFP)
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves que está listo para reanudar las conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, pero sobre un acuerdo de paz definitivo y no sobre un alto el fuego “corto”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?