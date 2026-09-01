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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión en Bishkek, el 1 de septiembre de 2026. (Kristina Solovyova / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión en Bishkek, el 1 de septiembre de 2026. (Kristina Solovyova / POOL / AFP)
/ KRISTINA SOLOVYOVA
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó hoy de “apelación al terrorismo de Estado” las amenazas vertidas por el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre que hará que el espacio aéreo ruso sea “completamente inseguro”.

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