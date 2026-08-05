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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con la cúpula del Ministerio de Defensa en Moscú el 5 de agosto de 2026. (Foto de Alexander KAZAKOV / AFP).
El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con la cúpula del Ministerio de Defensa en Moscú el 5 de agosto de 2026. (Foto de Alexander KAZAKOV / AFP).
/ ALEXANDER KAZAKOV
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este miércoles la creación de un nuevo servicio de defensa de la retaguardia para contrarrestar la campaña de ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso.

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