El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este miércoles la creación de un nuevo servicio de defensa de la retaguardia para contrarrestar la campaña de ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso.

“En las actuales condiciones eso también es un trabajo de combate, totalmente de combate”, señaló hoy durante la reunión en el Kremlin con el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, y el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov.

PUEDES VER: Así Ucrania lleva la guerra al corazón de Rusia y desafía a Putin: por qué ataca refinerías, almacenes y otros objetivos estratégicos

Unos 30 civiles han muerto en Rusia desde el pasado sábado en ataques ucranianos con drones, misiles y artillería, y en un atentado en Moscú contra un alto mando del ejército.

El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con la cúpula del Ministerio de Defensa ruso en Moscú el 5 de agosto de 2026. (Foto de Alexander KAZAKOV / AFP). / ALEXANDER KAZAKOV

Putin explicó que la decisión responde a una propuesta de Beloúsov de “concentrar en una sola mano a todos los servicios de la retaguardia”.

“Continuamos el perfeccionamiento de las estructuras del Ministerio de Defensa en línea con las exigencias y la experiencia de la operación militar especial”, señaló.

El nuevo jefe de la retaguardia rusa será el coronel general Valeri Solodchuk, quien encabezaba hasta ahora la agrupación militar Centro, “la encargada de la liberación de la República Popular de Donetsk”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó el pasado 25 de junio una campaña de ataques contra la retaguardia rusa que debía prolongarse durante 40 días.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en los jardines del Palacio Presidencial el 16 de julio de 2026. (Foto de Genya Savilov / AFP). / GENYA SAVILOV

En ese plazo el Ejército ucraniano ha atacado una veintena de centros logísticos de la compañía Wildberries, otras 25 refinerías e infraestructuras energéticas y aproximadamente 200 petroleros y buques mercantes en los mares Negro y Azov.

En respuesta, Moscú lanzó sólo en julio 381 misiles, más que en ningún otro mes desde el comienzo de la contienda en febrero de 2022.

Además, el jefe del Kremlin también hizo hoy público el nombramiento del jefe de la nuevas Fuerzas de Sistemas No Tripulados (drones), que estará a partir de ahora encabezado por Denís Liamin.

Putin también designó al coronel general Andréi Ivanáyev como nuevo jefe de la agrupación Centro y al teniente general Piotr Bólgarev como nuevo jefe de la agrupación militar Vostok (Este).

VIDEO RECOMENDADO