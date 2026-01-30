Escuchar
(2 min)
El presidente ruso, Vladimir Putin, celebrará su conferencia de prensa anual de fin de año en Moscú, el 19 de diciembre de 2025. (Alexander NEMENOV / AFP)

El presidente ruso, Vladimir Putin, celebrará su conferencia de prensa anual de fin de año en Moscú, el 19 de diciembre de 2025. (Alexander NEMENOV / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente ruso, Vladimir Putin, celebrará su conferencia de prensa anual de fin de año en Moscú, el 19 de diciembre de 2025. (Alexander NEMENOV / AFP)
El presidente ruso, Vladimir Putin, celebrará su conferencia de prensa anual de fin de año en Moscú, el 19 de diciembre de 2025. (Alexander NEMENOV / AFP)
/ ALEXANDER NEMENOV
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, cumplió este viernes la tregua energética que le pidió su colega de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a la segunda ronda de negociaciones a tres bandas que se celebrará probablemente este domingo en Abu Dabi.

Putin cumple la tregua energética que le pidió Trump pero se mantiene firme sobre Donbás
Europa

Putin cumple la tregua energética que le pidió Trump pero se mantiene firme sobre Donbás

Zelensky no cederá el Donbás y pide firmar acuerdo de seguridad con EE.UU. antes de la paz
Europa

Zelensky no cederá el Donbás y pide firmar acuerdo de seguridad con EE.UU. antes de la paz

Zelensky responde a la invitación a Moscú de Putin ofreciendo una reunión en Kiev
Europa

Zelensky responde a la invitación a Moscú de Putin ofreciendo una reunión en Kiev

Zelensky anuncia que Ucrania se suma a la tregua energética rusa anunciada por Trump
Europa

Zelensky anuncia que Ucrania se suma a la tregua energética rusa anunciada por Trump