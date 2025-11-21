Putin dice que el plan de EE.UU. podría “sentar las bases” para un acuerdo de paz en Ucrania

En esta fotografía colectiva distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad a través de una videoconferencia en el Kremlin, en Moscú, el 21 de noviembre de 2025. Foto: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
En esta fotografía colectiva distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad a través de una videoconferencia en el Kremlin, en Moscú, el 21 de noviembre de 2025.
El presidente ruso, , aseguró el viernes que el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la puede “sentar las bases” para un acuerdo definitivo aunque al mismo tiempo amenazó con conquistar más territorio si Kiev lo rechaza.

“Puede sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo, pero este plan no se discute con nosotros de forma concreta”, declaró Putin durante una reunión gubernamental retransmitida por televisión.

“Estamos dispuestos a mantener negociaciones pacíficas y a resolver los problemas por medios pacíficos. Sin embargo, esto requiere, por supuesto, una discusión profunda de todos los detalles del plan propuesto. Estamos listos para ello”, añadió.

Según Putin, Rusia solo abordó “a grandes rasgos” con Estados Unidos este plan de 28 puntos, que Kiev ve con hostilidad.

“Ucrania y sus aliados europeos todavía se hacen ilusiones y sueñan con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla”, continuó Putin, asegurando que Moscú está dispuesto, en caso de rechazo, a lograr sus objetivos “por las armas, en el marco de una lucha armada”.

El plan de Washington retoma varias exigencias rusas para poner fin al conflicto, incluidas cesiones territoriales y una reducción del ejército ucraniano, pero también prevé garantías de seguridad para Ucrania.

El viernes, el presidente ucraniano rechazó este plan, asegurando que no “traicionará” a su país, y dijo que presentará “alternativas” a Washington.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

