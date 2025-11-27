El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una conferencia de prensa después de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en la Administración Presidencial Yntymak Ordo en Bishkek, Kirguistán, el 27 de noviembre de 2025 | Foto: EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN
El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una conferencia de prensa después de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en la Administración Presidencial Yntymak Ordo en Bishkek, Kirguistán, el 27 de noviembre de 2025 | Foto: EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Putin, dispuesto a incluir en futuro acuerdo de paz el compromiso ruso de no atacar Europa
Resumen de la noticia por IA
Putin, dispuesto a incluir en futuro acuerdo de paz el compromiso ruso de no atacar Europa

Putin, dispuesto a incluir en futuro acuerdo de paz el compromiso ruso de no atacar Europa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ruso, , se mostró este jueves dispuesto a incluir en un futuro acuerdo de paz el compromiso de Rusia de no atacar a Europa.

Una cosa es decir que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Para nosotros es algo que suena gracioso, nunca tuvimos esa intención. Pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vamos a ponerlo (en papel). No hay ningún problema”, dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ | Trump dice que “solo” se reunirá con Putin y Zelensky cuando acuerdo de paz sea definitivo

El mandatario ruso puso en duda el estado mental de los dirigentes europeos, antes de añadir: “O son unos delincuentes que quieren sacar algo a cambio” cuando se refieren a un posible ataque ruso a Europa y llaman a un necesario rearme.

De este modo, sugirió que estas personas sirven a intereses de la industria de defensa y empresas privadas.

“Es difícil determinar cuáles son sus motivos, pero desde nuestra perspectiva esto es un completo disparate, una mentira”, señaló.

SEPA MÁS | Ucrania dice haber atacado con misiles y drones varios objetivos estratégicos en Rusia

Sin embargo, si esta preocupación se ha extendido entre los ciudadanos europeos “y quieren oír que no tenemos planes agresivos contra Europa, entonces adelante, estamos dispuestos a documentarlo como sea”.

Según Putin esto tendría sentido si todos quisieran dialogar.

Horas antes, el viceministro de Exteriores, Alexandr Grushko, señaló en rueda de prensa que Rusia “se está volviendo cada vez más poderosa”, que está introduciendo “nuevos sistemas de armas” y que “se sienten seguros al respecto”, a diferencia de la Unión Europea.

Video recomendado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC