El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el sábado que habló sobre los medios para detener el conflicto en Ucrania “sobre una base justa” durante el encuentro con su par estadounidense Donald Trump.

Dirigiéndose a altos funcionarios en Moscú, al día siguiente de las conversaciones en Alaska con el mandatario estadounidense, Putin subrayó que la cumbre con Trump fue “oportuna” y “muy útil”, según declaraciones publicadas por el Kremlin.

“No habíamos tenido negociaciones directas de este tipo y a este nivel desde hace mucho tiempo”, agregó.

“Tuvimos la oportunidad de reiterar nuestras posiciones de manera calmada y en detalle”, señaló.

“La conversación fue muy franca, sustanciosa, y en mi opinión, nos cerca a las decisiones necesarias”, puntualizó.

Putin ha reiterado que solo un acuerdo de paz completo podría detener la guerra, que él mismo desencadenó al ordenar la invasión de Ucrania en febrero de 2022, que deja ya decenas de miles de muertos y una destrucción generalizada.