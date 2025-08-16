El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el gobernador de Chukotka, en Anadyr, en la región autónoma de Chukotka, Rusia, el 16 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN
Putin informa a la cúpula rusa sobre los resultados de la cumbre en Alaska
El presidente ruso, , sostuvo este sábado una reunión en el Kremlin con la cúpula de la Administración Presidencial, el Gobierno, la Duma (Parlamento) y los representantes ministeriales para informar de los resultados de la .

“Tuvimos la oportunidad y la aprovechamos para hablar sobre el origen y las causas de esta crisis (guerra de Ucrania). Es precisamente la eliminación de los motivos iniciales sobre lo que debe construirse la solución”, comunicó Putin ante los servidores públicos.

PUEDES VER: Zelensky respalda cumbre trilateral con Putin y anuncia reunión con Trump el próximo lunes


El mandatario ruso calificó la visita de “oportuna” y “muy útil”, en la que abordaron casi todos los puntos pendientes, aunque principalmente trataron sobre la .

“Respetamos la postura de la administración estadounidense, que ve la necesidad de un cese rápido de las hostilidades. A nosotros también nos gustaría esto, así como avanzar hacia la resolución de todos los problemas por medios pacíficos”, añadió dando inicio a la reunión.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin caminan por la pista de aterrizaje tras llegar a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Putin regresó esta mañana de su cumbre con el presidente estadounidense , donde fue recibido con alfombra roja.

Los servidores públicos, medios y expertos rusos reaccionaron esta mañana optimistas a la cumbre entre Putin y Trump, que ven como un gran paso para la normalización de relaciones y una victoria diplomática de Rusia, que sale del aislamiento internacional, .

