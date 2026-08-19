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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia, el 18 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/ POOL
El presidente ruso Vladimir Putin en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia, el 18 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/ POOL
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Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó este miércoles a preparar con antelación el retorno de los soldados rusos tras el fin de la guerra en Ucrania.

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