El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó este miércoles a preparar con antelación el retorno de los soldados rusos tras el fin de la guerra en Ucrania.

“Surgirá otro problema: el regreso de nuestros hombres de la línea de contacto tras el fin de la operación militar especial. Muchos regresarán, necesitarán trabajo y vendrán con grandes ambiciones, etc. Es un trabajo serio para el que debemos prepararnos con antelación”, dijo el jefe del Kremlin durante una reunión del Consejo de Estado para el desarrollo estratégico y proyectos nacionales.

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La víspera, el Kremlin descartó el fin de los combates en Ucrania en la actual línea de contacto.

“Nuestra postura excluye (esa opción)”, dijo Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, a la televisión estatal.

Soldados rusos montan guardia en un muelle en en Sebastopol, en la anexionada península de Crimea. (AP Foto, Archivo).

Rusia ha rechazado hasta ahora todas las propuestas sobre un alto el fuego temporal en Ucrania e insiste en que las negociaciones deben llevar a una paz duradera que tenga en cuenta los intereses de Moscú, incluido el control sobre todo el territorio del Donbás.

En cuanto a la reanudación de las conversaciones sobre Ucrania con Estados Unidos, el Kremlin señaló la víspera que Rusia sigue esperando la visita de los enviados especiales de la Casa Blanca, pero aún no hay una fecha concreta para la misma.

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