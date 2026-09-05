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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin se dirige al público durante las celebraciones del Día de la Ciudad de Moscú, que conmemoran el aniversario de la ciudad, en Moscú, el 5 de septiembre de 2026. (Sergei BOBYLYOV / POOL / AFP)
El presidente ruso Vladimir Putin se dirige al público durante las celebraciones del Día de la Ciudad de Moscú, que conmemoran el aniversario de la ciudad, en Moscú, el 5 de septiembre de 2026. (Sergei BOBYLYOV / POOL / AFP)
/ SERGEI BOBYLYOV
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado cesar durante tres días los ataques contra la capital ucraniana debido al viaje a Moscú y Kiev de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó hoy el Kremlin.

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