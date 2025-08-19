Putin propone reunirse con Zelensky en Moscú, afirman fuentes cercanas a las negociaciones

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso organizar en Moscú una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante una llamada telefónica con Donald Trump el lunes, según informaron a AFP fuentes cercanas a las negociaciones.

Las probabilidades de acordar la paz en Ucrania siguen siendo inciertas y los desacuerdos son numerosos, aunque las partes involucradas en las discusiones siguen buscando acercamientos.

El presidente ucraniano y los líderes europeos se reunieron el lunes en Washington con el estadounidense Donald Trump, quien afirmó también había hablado por teléfono con su homólogo ruso.

Sin embargo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, matizó el martes que cualquier acuerdo de paz con Kiev deberá tomar en cuenta “los intereses de seguridad” de Moscú y “los derechos de los rusos y los rusohablantes que viven en Ucrania”, esenciales para un acuerdo a largo plazo.

El Ministro se refirió también a la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelensky, que sería la primera desde la invasión rusa hace casi tres años y medio, asegurando que un encuentro como ese debería prepararse “minuciosamente”.

Fuentes cercanas a las negociaciones afirmaron este martes a la AFP que el mandatario ruso propuso el lunes durante una llamada con Trump realizar el encuentro con Zelensky en Moscú.

Pero el dirigente ucraniano, que se encontraba en ese momento en la Casa Blanca con líderes europeos, “respondió que no”, indicó una de estas fuentes.

Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP / ILYA PITALEV HANDOUT

Coalición de voluntarios

Por su parte, unos 30 aliados de Kiev hablarán este martes por videoconferencia sobre los avances en las negociaciones, aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron, quien estuvo en Washington para las conversaciones.

El encuentro de la denominada “coalición de voluntarios” los “mantendrá al corriente de lo que se decida”, indicó Macron al canal de noticias francés LCI. “Inmediatamente después, comenzaremos a trabajar de forma concreta con los estadounidenses”.

El mandatario francés y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, copresiden la cita, en la que se “discutirán los próximos pasos” para Ucrania, informó un portavoz del gobierno británico a AFP.

Macron sugirió que Ginebra podría acoger un encuentro Putin-Zelensky, pero dijo que “depende de Ucrania” decidir si hace concesiones territoriales, incluidas partes de la región oriental de Donbás que aún están bajo su control.

El canciller suizo, Ignazio Cassis, afirmó que su país ofrecería “inmunidad” al presidente ruso en caso de que acudiera “para una conferencia de paz” pese a su orden de detención internacional.