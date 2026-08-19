El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció este miércoles que los ataques ucranianos en la retaguardia rusa están causando daño, pero aseguró que no es grave.

“Por supuesto, estos ataques no tienen consecuencias graves, nunca las han tenido ni las tendrán. Pero sin duda nos perjudican, eso es obvio”, dijo el jefe del Kremlin al intervenir en una reunión del Consejo de Estado para el desarrollo estratégico y proyectos nacionales.

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El líder ruso admitió que el crecimiento económico ruso ahora es “moderado”, pero insistió en que sigue siendo positivo.

“Las estadísticas muestran que el crecimiento económico es, en general, moderado, pero positivo. El crecimiento del PIB ronda el 1 %”, dijo.

En opinión de Putin, “diversos factores están afectando la tasa de crecimiento económico, entre ellos la presión externa y los ataques terroristas contra instalaciones industriales y de la infraestructura” rusa.

A la vez, prometió que las autoridades ayudarán a restablecer las capacidades logísticas y de almacenamiento a las empresas afectadas por los ataques ucranianos.

La refinería rusa de Orsk (región de Oremburgo), al pie de los Urales, fue atacada por Ucrania el martes. (Captura de video).

“En este sentido, solicito al gobierno que adopte un programa necesario para ello”, señaló tras.

Las declaraciones del líder ruso se producen después de la intensificación de los ataques ucranianos contra almacenes del gigante de comercio electrónico ruso, WildBerries (el Amazon ruso), así como las refinerías rusas, algo que ya ha causado una nueva ola de escasez de gasolina.

Los ataques contra almacenes también han afectado a muchos pequeños empresarios que comerciaban a través de la plataforma online y que se han visto obligado a cerrar su negocio tras perder sus productos en los incendios originados por los ataques con drones.

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