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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin habla en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia, el 18 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL
El presidente ruso Vladimir Putin habla en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, Rusia, el 18 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL
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Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció este miércoles que los ataques ucranianos en la retaguardia rusa están causando daño, pero aseguró que no es grave.

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