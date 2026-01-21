El presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad a través de un enlace de video en Moscú, el 19 de enero de 2026. (VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad a través de un enlace de video en Moscú, el 19 de enero de 2026. (VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP)
Vladimir Putin se reunirá el jueves con Witkoff para hablar de Ucrania, según el Kremlin
Vladimir Putin se reunirá el jueves con Witkoff para hablar de Ucrania, según el Kremlin

Vladimir Putin se reunirá el jueves con Witkoff para hablar de Ucrania, según el Kremlin

El presidente ruso, , se reunirá el jueves con el emisario de la Casa Blanca, , para abordar el plan de paz de Estados Unidos para el arreglo pacífico en , según informó el Kremlin.

Esperamos mañana esos contactos. Figuran en la agenda del presidente”, señaló Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS.

El propio Witkoff confirmó en declaraciones a la cadena CNBC su viaje mañana a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rusia ha solicitado una reunión”, comentó Witkoff, quien resaltó que el asunto territorial sigue siendo el mayor escollo en las negociaciones.

Además, coincidió con Kiev a la hora de asegurar que las partes están de acuerdo “en un 90 %”, aunque añadió que el fin de semana hubo nuevos avances durante las consultas con una delegación ucraniana en Florida.

Witkoff fue recibido por última vez por Putin el pasado 2 de diciembre, reunión en la que ambas partes no lograron acercar posturas, según admitió el Kremlin.

La delegación estadounidense, que mantendrá hoy consultas con representantes ucranianos en el marco del Foro de Davos, viajará primero a Moscú y después a Omán.

Witkoff se reunió el martes por la tarde en Davos con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, con el que consensuó en noviembre de 2025 el plan de paz estadounidense, modificado después por Kiev y sus aliados europeos.

El emisario estadounidense destacó en declaraciones a Bloomberg TV los “grandes progresos” logrados en las últimas “tres-cuatro semanas”.

El presidente de Estados Unidos aseguró recientemente que el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, es el principal obstáculo para un arreglo pacífico en Ucrania.

Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. (EFE)
