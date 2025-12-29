En esta fotografía, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Estado en el Kremlin, en Moscú, el 25 de diciembre de 2025. Foto: Mikhail METZEL / POOL / AFP
/ MIKHAIL METZEL
Agencia EFE
Agencia EFE

Putin señala a Trump que ataque a su residencia llevará a revisión de acuerdos alcanzados sobre Ucrania
El presidente de Rusia, , advirtió este lunes a su homólogo estadounidense, , de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras un ataque de Kiev a una de sus residencias, informó el Kremlin.

Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba “indignado” por lo ocurrido y dijo que “no se podía ni imaginar una acción tan descabellada” por parte de Kiev.

Francisco Sanz
“Por supuesto, Vladimir Putin llamó la atención de Donald Trump sobre el hecho de que, casi inmediatamente después de lo que la parte estadounidense considera una ronda de negociaciones exitosa en Mar-a-Lago, el régimen de , un ataque contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”, dijo Ushakov.

El jefe del Kremlin afirmó que estas acciones “terroristas” no se quedarían sin respuesta de Moscú.

Mientras, la parte estadounidense señaló que eso también influirá en sus “enfoques en el contexto de trabajo con (el presidente de Ucrania, Volodymyr) Zelensky”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se estrechan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se estrechan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
/ JIM WATSON

En este sentido, según Ushakov, Trump se congratuló de no haber entregado misiles Tomahawk a Kiev.

El asesor del Kremlin aseguró que la conversación telefónica con Trump, la segunda en 24 horas que mantienen ambos líderes, fue “amistosa” y concluyó con la intención de las partes de continuar sus contactos.

En general, en lo que va de 2025, y una vez se han reunido en una cumbre en Alaska, resumió.

Previamente, el ministro de Exteriores ruso, , acusó a Kiev de atacar la residencia de Putin en la región de Nóvgorod con 91 drones en la noche del 28 al 29 de diciembre.

Agregó que todos los drones fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

El jefe de la diplomacia rusa ya adelantó que debido a ese ataque.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto reunirse el domingo 28 de diciembre en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Rusia, informó Kiev el viernes. (AFP)

