icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una reunión con el viceprimer ministro chino en el Foro Económico Oriental en Vladivostok el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).
El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una reunión con el viceprimer ministro chino en el Foro Económico Oriental en Vladivostok el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).
/ VYACHESLAV PROKOFYEV
Por Agencia EFE

Las empresas rusas invierten decenas de miles de millones de rublos (cientos de millones de dólares) en la protección de sus instalaciones de los drones ucranianos, admitió este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, al señalar que los primeros resultados de estas medidas ya son evidentes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.