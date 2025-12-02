El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con miembros de los medios de comunicación tras dirigirse a los participantes del Foro de Inversión VTB «Russia Calling!» en Moscú, el 2 de diciembre de 2025. Foto: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con miembros de los medios de comunicación tras dirigirse a los participantes del Foro de Inversión VTB «Russia Calling!» en Moscú, el 2 de diciembre de 2025. Foto: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP
Si Europa quiere guerra con Rusia, "estamos listos", afirma Putin
Si Europa quiere guerra con Rusia, “estamos listos”, afirma Putin

Si Europa quiere guerra con Rusia, “estamos listos”, afirma Putin

El presidente ruso, , afirmó este martes que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una en Moscú.

“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la .

“Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero (...) ellos mismos se han apartado, ha sido una iniciativa suya”, prosiguió el presidente ruso.

“No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra”, añadió, al margen de un foro económico.

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una rueda de prensa tras la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en la Administración Presidencial Yntymak Ordo en Bishkek, Kirguistán, el 27 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN
El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una rueda de prensa tras la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en la Administración Presidencial Yntymak Ordo en Bishkek, Kirguistán, el 27 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN

Putin llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la “ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica a Rusia” y volver “a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno”.

El mandatario se reunirá el martes en el Kremlin con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de , Jared Kushner, para discutir el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

