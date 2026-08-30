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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Julien DE ROSA / Sarah MEYSSONNIER / Vyacheslav PROKOFYEV / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Julien DE ROSA / Sarah MEYSSONNIER / Vyacheslav PROKOFYEV / AFP)
Por Agencia EFE

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodymyr Zelensky, solo se reunirán para firmar un acuerdo que ponga fin al conflicto ruso-ucraniano, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

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