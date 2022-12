La relación entre Rusia y Bielorrusia está marcada por el apoyo. Tal como lo recuerda la agencia Reuters, en el 2020 Lukashenko aplacó las protestas prodemocracia gracias al “fuerte apoyo del Kremlin”. El favor se lo devolvió en octubre de este año, aunque bajo la excusa de defensa territorial. Entonces, ambas naciones unieron sus ejércitos para hacer ejercicios tácticos.

Hoy ese argumento se repite. Según el Ministerio de Defensa ruso, los países los volverán a hacer, por lo que ahora Moscú concentra tropas en Bielorrusia. Esto se sucede poco después de que Valery Zaluzhniy, “el máximo general de Ucrania”, declarara que el Kremlin prepara “200.000 soldados nuevos para una gran ofensiva que podría movilizarse desde el este, el sur o incluso desde Bielorrusia en enero”.

En respuesta, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que si bien Bielorrusia es su “aliado número uno”, las acusaciones de una “operación militar especial” son “fabricaciones estúpidas e infundadas”.

¿Más sanciones?

Al respecto, el analista internacional Enrique Banús recuerda que Lukashenko ya tomó distancia de la invasión. En efecto, en octubre, sostuvo: “A día de hoy no hay ninguna guerra. No la necesitamos”.

Banús anota: “Es posible que Lukashenko deje pasar a las tropas rusas hacia Ucrania, pero considero que no es probable. Por un lado, tiene que estar del lado de Rusia porque si no, se termina su dictadura. Pero, por el otro, no puede involucrarse mucho porque pueden aplicarle más bloqueos económicos”.

De hecho, algunos ya consideran que Bielorrusia es un paria en Europa. Por ejemplo, en mayo -y luego de que Minsk interceptara el avión donde viajaba el periodista disidente Roman Protasevich-, el canciller francés sostuvo que su país “nunca reconocerá la legitimidad de la elección el señor Lukashenko”.

No era la primera vez que Bielorrusia era sancionada. Antes fue castigada por las elecciones presidenciales fraudulentas del 2020, cuando Lukashenko retuvo el poder.

Involucrarse en la guerra contra Ucrania también le valió más sanciones individuales (que “afectan a más de 200 personas y entidades”), financieras (“restricciones de financiación de algunos bancos” y “desconexión de varios bancos del sistema SWIFT”) y económicas (prohibición para importar ciertos hidrocarburos y otras materias primas).

Según Banús, si Lukashenko decide involucrarse directamente, también podría tener problemas domésticos. “La oposición es fuerte, así que tiene que tener mucho cuidado de perder el apoyo de los militares”.

“Imagina que entre a la guerra, que desde el punto de vista militar ya es un desastre, y que eso resquebraje el apoyo de las Fuerzas Armadas. Podría pasar que algunos oficiales se opongan”.

Y sin ellos su régimen se desmoronaría rápidamente.