Zelensky denuncia ataques rusos con 2.000 drones y 1.200 bombas guiadas en una semana

El lugar del bombardeo ruso de una zona residencial en la ciudad de Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, el 8 de febrero de 2026 en medio de la invasión rusa en curso. (EFE/EPA/HANDOUT)
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció este domingo que en la primera semana de febrero de este año Rusia atacó a su país con más de 2.000 drones, 1.200 bombas guiadas y 116 misiles.

