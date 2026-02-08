Zelensky denuncia ataques rusos con 2.000 drones y 1.200 bombas guiadas en una semana

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció este domingo que en la primera semana de febrero de este año Rusia atacó a su país con más de 2.000 drones, 1.200 bombas guiadas y 116 misiles.

“ Más de 2.000 drones de ataque, 1.200 bombas guiadas y 116 misiles de varios tipos han sido lanzados por la Federación de Rusia contra nuestras ciudades y pueblos sólo esta semana ”, indicó Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

“Casi todo los días golpean nuestra energía, nuestra infraestructura logística y edificios residenciales. Y esto ocurre incluso cuando continúa el trabajo diplomático para la paz”, abundó el jefe de Estado ucraniano, en una alusión a los recientes encuentros trilaterales entre enviados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi.

“No podemos cerrar los ojos ante los ataque rusos”, dijo Zelensky, que acompañó su mensaje con un vídeo de la destrucción de los bombardeos rusos en los últimos siete días.

“Si no hay respuesta del mundo, los ataques se harán más frecuentes. Y cada vez más brutales”, señaló el presidente ucraniano.

“Esto puede pararse con apoyo real para Ucrania, para nuestra defensa. Necesitamos misiles para los sistemas de defensa aérea, armas para nuestros soldados, que frenan esta agresión todos los días”, apuntó, antes de pedir “presión constante contra Rusia”.

Sólo este fin de semana, Rusia empleó medio millar de drones de ataque contra Ucrania.

En la noche del viernes al sábado, Rusia empleó más de 400 drones y 40 misiles.

En la última noche de la semana, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania este domingo, las fuerzas rusa emplearon 101 drones, de los cuales 69 fueron derribados.

Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. (EFE)

