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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció este sábado a Estados Unidos su apoyo armamentístico en la guerra contra Rusia, y sostuvo que el mundo necesita un liderazgo que garantice la protección de la libertad y de la vida.

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