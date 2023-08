El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó hoy al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “coincidir con las narrativas” del líder ruso, Vladímir Putin, después de que el presidente de Brasil afirmara que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz “mientras sigue muriendo gente”.

“No sé por qué tiene que coincidir con las narrativas” de Putin, dijo Zelensky durante una entrevista con EFE y con varios medios latinoamericanos en Kiev, al ser preguntado por las afirmaciones hechas esta semana por el presidente brasileño.

MIRA AQUÍ: El alcalde de Moscú afirma que el ejército derribó dron dirigido contra la capital rusa

Zelensky dijo que Putin “no es distinto de cualquier colonizador”, y afirmó que “miente y manipula constantemente” y “está matando a nuestros hijos y violando a nuestras mujeres”.

“Espero que (Lula) tenga una opinión propia. No me parece necesario que sus pensamientos coincidan con los pensamientos del presidente Putin”, agregó Zelensky, que afirmó que declaraciones como las del líder brasileño “no ayudan a traer ninguna paz”.

El jefe del Estado ucraniano insistió en invitar a Lula a reunirse con él para hablar en persona sobre lo que ocurre en Ucrania, algo a lo que el mandatario brasileño no ha accedido por el momento.

“Para ser honesto, si el presidente Lula quisiera decirme algo, que se siente (conmigo) y me lo diga”, dijo Zelensky, quien añadió: “pensaba que tenía una comprensión más amplia del mundo.”

El presidente brasileño se ha postulado en diversas ocasiones como potencial mediador entre Ucrania y Rusia. Mientras Lula pide que las conversaciones comiencen ya en las actuales circunstancias, Zelensky rechaza sentarse a dialogar hasta que Rusia no retire a sus tropas de los territorios que ocupa en Ucrania.