El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pronunció una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el 13 de mayo de 2025. (Foto de EFE/EPA/STRINGER)
Zelensky acusa a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania
Zelensky acusa a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania

Zelensky acusa a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania

El presidente ucraniano, , condenó este martes el , que volvió a tener entre sus principales objetivos el sistema energético del país, y dijo que este tipo de bombardeos socavan el proceso de negociaciones de paz.

“Cada uno de estos ataques rusos erosiona la diplomacia que está en marcha y socavan los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra”, dijo Zelensky, que pidió a EE. UU., Europa y otros aliados de Kiev que alcen la voz contra los bombardeos de Rusia y dicten más sanciones contra Moscú.

PUEDES VER: Rusia atacó Ucrania esta semana con más de 1.700 drones, 1.380 bombas aéreas y 69 misiles

Ucranianos y rusos se reunieron el viernes y el sábado en Abu Dabi con mediación de EE.UU. para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto. Ambas partes esperan celebrar nuevas reuniones en este mismo formato trilateral en los próximos días.

Rusia atacó anoche Ucrania con 165 drones, más de cincuenta de los cuales fueron dirigidos contra la ciudad portuaria de Odesa, donde instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles sufrieron daños y resultaron heridas más de veinte personas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Según dijo Zelensky, las regiones de Dnipropetrovsk, Leópolis, Járkov, Mikoláyiv y Sumi también han sido objetivo del Ejército ruso en las últimas horas.

“Sin presión sobre el agresor las guerras no se detienen, como tampoco lo hacen sin apoyo para quienes defienden la vida”, escribió también Zelensky en su mensaje, publicado en redes sociales.

Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. (EFE)

