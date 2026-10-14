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Resumen

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa, en el Palacio Mariinsky en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa, en el Palacio Mariinsky en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia AFP

Ucrania acusó el miércoles a Rusia de incumplir deliberadamente la supuesta tregua energética de Donald Trump y de desaprovechar una oportunidad para aliviar los ataques, tras una nueva oleada de bombardeos mortales en todo el país que también impactaron instalaciones eléctricas críticas.

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