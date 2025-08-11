Zelensky acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una “victoria personal”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de querer utilizar como una “victoria personal” su próximo encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“Putin solo está decidido a presentar su encuentro con Estados Unidos como su victoria personal y a seguir actuando como hasta ahora, aplicando la misma presión a Ucrania como antes”, dijo Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ:



Zelensky hizo estas afirmaciones, en las que aludió a la cita entre Trump y el presidente ruso en Alaska (Estados Unidos) prevista para el viernes, tras haber recibido un informe de la inteligencia y del ejército de su país sobre Putin y lo que el jefe de Estado de Rusia está dispuesto a hacer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Brendan SMIALOWSKI / Andreas SOLARO / AFP)

“Hasta ahora, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse a una situación de posguerra. Al contrario”, afirmó el jefe de Estado ucraniano, que señaló que Moscú actualmente redespliega fuerzas y tropas, algo que sugiere “preparativos para nuevas operaciones ofensivas”.

Zelensky apuntó que mantiene a sus socios informados, entre otras cosas, sobre la situación en el terreno en su país, invadido por Rusia dese febrero de 2022, y sobre sus iniciativas diplomáticas.