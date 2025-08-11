Escucha la noticia
Zelensky acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una “victoria personal”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de querer utilizar como una “victoria personal” su próximo encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
“Putin solo está decidido a presentar su encuentro con Estados Unidos como su victoria personal y a seguir actuando como hasta ahora, aplicando la misma presión a Ucrania como antes”, dijo Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de X.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ:
Zelensky hizo estas afirmaciones, en las que aludió a la cita entre Trump y el presidente ruso en Alaska (Estados Unidos) prevista para el viernes, tras haber recibido un informe de la inteligencia y del ejército de su país sobre Putin y lo que el jefe de Estado de Rusia está dispuesto a hacer.
“Hasta ahora, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse a una situación de posguerra. Al contrario”, afirmó el jefe de Estado ucraniano, que señaló que Moscú actualmente redespliega fuerzas y tropas, algo que sugiere “preparativos para nuevas operaciones ofensivas”.
Zelensky apuntó que mantiene a sus socios informados, entre otras cosas, sobre la situación en el terreno en su país, invadido por Rusia dese febrero de 2022, y sobre sus iniciativas diplomáticas.
TE PUEDE INTERESAR
- Ucrania no cederá su territorio, advierte Zelensky tras anuncio de reunión Trump-Putin
- Zelensky sobre la cumbre Putin-Trump: las decisiones que se toman sin Kiev “nacen muertas”
- El posible acuerdo Trump–Putin que dejaría a Ucrania sin Crimea, Donetsk y Lugansk
- Drones ucranianos provocan un incendio en depósito petrolífero de la ciudad rusa de Sochi
Contenido sugerido
Contenido GEC