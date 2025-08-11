El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una foto de su página web oficial, el sábado 9 de agosto. Foto: EFE/ Presidencia de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una foto de su página web oficial, el sábado 9 de agosto. Foto: EFE/ Presidencia de Ucrania
Zelensky acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una “victoria personal”
Zelensky acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una "victoria personal"

El presidente de Ucrania, , acusó este lunes a su homólogo ruso, , de querer utilizar como una “victoria personal” su próximo encuentro con el mandatario de Estados Unidos, .

“Putin solo está decidido a presentar su encuentro con Estados Unidos como su victoria personal y a seguir actuando como hasta ahora, aplicando la misma presión a Ucrania como antes”, dijo Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Zelensky hizo estas afirmaciones, en las que aludió a la cita entre Trump y el presidente ruso en Alaska (Estados Unidos) prevista para el viernes, y lo que el jefe de Estado de Rusia está dispuesto a hacer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Brendan SMIALOWSKI / Andreas SOLARO / AFP)
“Hasta ahora, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse a una situación de posguerra. Al contrario”, afirmó el jefe de Estado ucraniano, que señaló que Moscú actualmente redespliega fuerzas y tropas, algo que sugiere “preparativos para nuevas operaciones ofensivas”.

Zelensky apuntó que mantiene a sus socios informados, entre otras cosas, sobre la situación en el terreno en su país, dese febrero de 2022, y sobre sus iniciativas diplomáticas.

