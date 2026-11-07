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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió este sábado a la Administración de Donald Trump de que el nuevo plan de seguridad para Europa que propone puede ser “peligroso”, porque Rusia no muestra señales de querer poner fin a la guerra.

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