El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en Kiev el 23 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en Kiev el 23 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
/ TETIANA DZHAFAROVA
Por Agencia AFP

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió el miércoles de una “alta probabilidad” de que Rusia lleve a cabo durante la noche un ataque masivo, reclamando nuevamente a los aliados de Ucrania más medios de defensa antiaérea.

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