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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una rueda de prensa conjunta durante la cumbre de la Coalición de los Voluntarios en Kiev, el 24 de agosto de 2026. (EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una rueda de prensa conjunta durante la cumbre de la Coalición de los Voluntarios en Kiev, el 24 de agosto de 2026. (EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO).
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió en un mensaje nocturno, reproducido en su cuenta de X, que “el espacio aéreo ruso se hará completamente inseguro” dirigiéndose expresamente a las aerolíneas que todavía tienen rutas en ese país.

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