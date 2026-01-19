Zelensky advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala en Ucrania y pide estar alerta

Escucha la noticia
El presidente ucraiano, Volodymyr Zelensky, advirtió en su alocución nocturna este lunes de que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas.
“En los próximos días tenemos que estar extemadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo”, dijo Zelensky según la agencia Ukrinform.
“Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población”, agregó.
Zelensky señaló que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas.
Además, dijo haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.
