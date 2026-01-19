Zelensky advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala en Ucrania y pide estar alerta

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el 16 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el 16 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso.
El presidente ucraiano, , advirtió en su alocución nocturna este lunes de que ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas.

En los próximos días tenemos que estar extemadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo”, dijo Zelensky según la agencia Ukrinform.

MIRA AQUÍ: Un ataque en una zona de Ucrania ocupada por Rusia deja 200.000 hogares sin electricidad

Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población”, agregó.

Zelensky señaló que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas.

Además, dijo haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.

Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. (EFE)
