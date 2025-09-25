Zelensky advierte que autoridades rusas deben parar la guerra o buscarse “refugios antibombas”

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió que el Kremlin se convertirá en un objetivo militar y que los responsables del gobierno ruso deberán buscar refugios antibombas si Moscú no detiene la invasión de Ucrania, informó el sitio de noticias Axios el jueves.

“Tienen que saber dónde están los refugios antibombas”, dijo Zelensky a Axios en una entrevista. “Los necesitarán. Si no detienen la guerra, los necesitarán de todos modos”, añadió.

Rusia ha ocupado aproximadamente el 20% de Ucrania y ha lanzado bombas y misiles sobre sitios civiles y militares en todo el país desde que inició una invasión a gran escala en 2022.

Las fuerzas rusas atacaron el complejo gubernamental ucraniano en la capital, Kiev, por primera vez en septiembre.

Zelensky afirmó que Ucrania no atacaría a civiles en Rusia: “No somos terroristas”, explicó.

No obstante, indicó que espera obtener un arma estadounidense más poderosa, cuyo nombre no reveló, para amenazar territorio de Rusia.

“Si tenemos tales armas de largo alcance de los Estados Unidos, las usaremos”, dijo en un fragmento de la entrevista publicado por el sitio Axios.

El apoyo occidental a la capacidad de Ucrania para atacar en el interior de Rusia ha vacilado. Washington y las capitales europeas temen que Rusia podría responder ampliando sus ataques.





Drones y aviones rusos ya han violado repetidas veces el espacio aéreo de países miembros de la OTAN.

Ucrania golpea ahora con frecuencia instalaciones de la industria energética rusa y Zelensky dijo que Trump le había dado luz verde para continuar.

Sobre la suspensión indefinida de elecciones en Ucrania en tiempos de guerra, Zelensky dijo a Axios que no buscaría permanecer en el poder una vez que llegue la paz: “Mi objetivo es terminar la guerra”, afirmó.